Книжный клуб на воде запускает серию тематических сап-завтраков. Организаторы давно любят магию вкусного утра на сапах с кофе и сырниками. А теперь решили добавить к ним ещё одну хорошую привычку — читать рассказы и обсуждать их прямо во время такой прогулки. Для каждой встречи выбирается один небольшой рассказ. Его можно прочитать за вечер, за чашкой чая или по дороге на работу. А потом участники встречаются на воде и говорят о том, что каждый в нем увидел. В этот раз обсудишь рассказ Татьяны Толстой «Проходные дворы» из сборника «Механическое вмешательство» — книги, созданной писателями в соавторстве с автором искусственным интеллектом. Разговор проведет Евгения Старкова, куратор лектория «Библиотек Екатеринбурга». А за прогулку на сапах, завтрак и твоё спокойное уютное утро на воде отвечает «Фокус». В программе: Прогулка по утренней Исети. Завтрак на сапах. Обсуждение рассказа. Небольшая игра: попробуешь угадать, какие фрагменты написал человек, а какие — искусственный интеллект Разыграют бумажный экземпляр сборника среди участников. О чем будешь говорить? — Где проходит граница между человеком и машиной? — Может ли алгоритм быть автором? — Что вообще делает текст живым? — Заметят ли люди момент, когда ИИ начнёт писать лучше, чем они? Это не лекция и не урок литературы. Скорее разговор, который обычно случается после хорошей книги — только не на кухне или в кофейне, а прямо посреди реки.