Читательский клуб по теме природного письма. Уроки внимания к природе от священника — на новой встрече клуба по природному письму «Диалектика мха на камне». Обратишься к натуралистической базе — впервые изданной на русском языке книге Гилберта Уайта «Естественная история Селборна». Аннотация: Классика натуралистической прозы — заметки о жизни в английской провинции XVIII века, гимн внимательности и любви к миру. «Естественная история Селборна» (1789) более двух столетий остается настольной книгой любителей природы и ценителей литературы; в разное время ей восхищались Чарльз Дарвин, Генри Дэвид Торо и Вирджиния Вулф. Книга составлена из писем, в которых английский натуралист и священник Гилберт Уайт описывает флору, фауну и повседневную жизнь своей деревни Селборн. Научные загадки здесь соседствуют с народными обычаями и диковинными происшествиями, а точность наблюдений сочетается с поэтической чуткостью и тонкой иронией. Будешь неспешно вглядываться в быт ежей, кукушек и травинок на ветру в английской деревне 18 века. Возможно, это будет самое эскапистское и медленное чтения за историю клуба (а что ещё надо).