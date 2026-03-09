Открытый студийный театр О.С.Т. представляет комедию с горьким финалом по пьесам Марии Жученко «Дураки и Дятлы» и «Похороны Афанасьевны», вдохновленным атмосферой старых дворов Уралмаша. Обе истории разворачиваются примерно в одном антураже — двор старого дома, где жизнь течет совершенно по-иному. Один увидит здесь вновь распустившиеся отголоски прошлого, так греющие душу. Две пенсионерки, которые жгуче воюют между собой за каждую пядь земли, мужичок, разбивший вдали палисадник, и, казалось бы, уже позабытая трепетность друг к другу. Другой же усмотрит во всем этом увядающую картину давно прошедших времен, причудливую архаику, которая разом и веселит, и печалит. Соседские пересуды, алкаши на лавке и непоколебимость жизненной колеи. Что победит: ностальгия по кажущемуся счастливым прошлому или хладнокровное принятие меняющегося мира? Режиссеры: Павел Киев и Полина Купчаева В спектакле играют: Анастасия Березюкова, Иван Нечаев, Алексей Шимолин, Галина Макарова, Леонид Голышевский, Маргарита Иванищева и Элина Фаттахутдинова.