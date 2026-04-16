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Клуб неисправимых оптимисток: салон в старом особняке

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Будешь читать стихи, гадать на старинных картах и размышлять о радостях жизни. Свечи, чай в бокалах, тихие и важные разговоры. Это будет вечер, где можно никуда не спешить, нарядиться без повода и вспомнить, что ты, вообще-то, влюблена в жизнь по уши. Каждая сможет прочитать вслух любимые стихи. Рассказать, что для неё спрятано за этими строками и просто насладиться красотой рифм и слов. Дресс-код: как будто тебя ждут в гостях в XIX веке, а ты — главная героиня этого вечера. И не забудь томик стихов.

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