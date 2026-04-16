Клуб неисправимых оптимисток: салон в старом особняке
8 марта 31, каб.3
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Будешь читать стихи, гадать на старинных картах и размышлять о радостях жизни. Свечи, чай в бокалах, тихие и важные разговоры. Это будет вечер, где можно никуда не спешить, нарядиться без повода и вспомнить, что ты, вообще-то, влюблена в жизнь по уши. Каждая сможет прочитать вслух любимые стихи. Рассказать, что для неё спрятано за этими строками и просто насладиться красотой рифм и слов. Дресс-код: как будто тебя ждут в гостях в XIX веке, а ты — главная героиня этого вечера. И не забудь томик стихов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи