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Книжный притон: «Тысячеликий герой»

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Что общего у «Властелина колец» и «Убить Билла»? Это шедевры кинематографа пути героя. Почти все известные герои и героини прошли такой путь: — сначала живут свою счастливую (или не очень) жизнь, — потом сталкиваются с чем-то, — покидают привычный мир, — ввязываются в испытания, которые меняют всё, — вариативно: знакомятся с наставником, встречают любовь, живут долго и счастливо. Этот путь ещё в 1949 год описал Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой». Она [книга] стала библией для режиссеров и писателей. И это не про то, что великие мира сего отказываются искать новые приемы, просто зачем ломать то, что работает? Если хочешь совершить путешествие к истокам всех историй, разобраться по каким правилам работают кино и литература и с умным видом говорить «ну, это к Кэмпбеллу», приходи.

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