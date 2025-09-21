А как ты смотришь на то, чтобы перечитать поздние произведения Антона Павловича Чехова? Если положительно, то приходи. Участников ждет вдумчивое чтение под руководством преподавателя русской литературы, кандидата филологических наук Константина Когута, который поможет оценить творчество Чехова и найти новые смыслы. Будешь читать рассказ «Ионыч». Это одна из вершин творчества Чехова-прозаика. Сегодня этот рассказ мыслится едва ли не более актуальным, чем в свою эпоху. Попытаешься понять идею «Ионыча», а вместе с ней — сформулировать один из главных философских вопросов творчества Чехова.