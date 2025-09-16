Лекция-просмотр от Поли Ладиной, клоунессы и исследовательницы театра. Она покажет 12 клоунов и клоунесс из разных стран и эпох. Через их номера поговоришь о том, что такое клоунада на самом деле. Вместе с Полей ты: — увидишь, чем отличаются номера цирковых, уличных и театральных клоунов. — узнаешь, почему клоуны не всегда носят носы. — увидишь лиричную, провокационную, жуткую и забавную клоунаду. Путь начнётся с просмотра клоунов Российской империи и завершится в Японии. А в конце лекции порассуждаешь, действительно ли сейчас наступило время для рождения новых клоунов.