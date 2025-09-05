Кирилл Самойлов, Глеб Галас, Inkrdble
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
С муравьиной силой несут организаторы посуду, бутылки, банки и необходимые провода-проводочки, чтобы вечеринка в пятницу вновь заработала, как это и происходит с незапамятных времен. Кирилл Самойлов в последний месяц все чаще держал в руках гитару, а не наушники — исправится в пятничную ночь. Inkrdble захватит диско-хаус и буги, а Глеб Галас будет опираться на беспроигрышные композиции, как будто он прослушал все каталоги чикагских лейблов. Вход свободный.
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