С муравьиной силой несут организаторы посуду, бутылки, банки и необходимые провода-проводочки, чтобы вечеринка в пятницу вновь заработала, как это и происходит с незапамятных времен. Кирилл Самойлов в последний месяц все чаще держал в руках гитару, а не наушники — исправится в пятничную ночь. Inkrdble захватит диско-хаус и буги, а Глеб Галас будет опираться на беспроигрышные композиции, как будто он прослушал все каталоги чикагских лейблов. Вход свободный.