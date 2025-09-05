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Кирилл Самойлов, Глеб Галас, Inkrdble

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

С муравьиной силой несут организаторы посуду, бутылки, банки и необходимые провода-проводочки, чтобы вечеринка в пятницу вновь заработала, как это и происходит с незапамятных времен. Кирилл Самойлов в последний месяц все чаще держал в руках гитару, а не наушники — исправится в пятничную ночь. Inkrdble захватит диско-хаус и буги, а Глеб Галас будет опираться на беспроигрышные композиции, как будто он прослушал все каталоги чикагских лейблов. Вход свободный.

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