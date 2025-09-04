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Кипиш Нот

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа «Кипиш Нот» — это яркий вихрь энергии, смелый эксперимент и неудержимый драйв, воплощённый в звуках задорного New Fresh Punk. Это не просто музыка — это протест против скуки, рутины и одинаковых треков в плейлистах. New Fresh Punk — это взрывной коктейль из противоречий, который звучит так, будто панк, рэп и восточные мотивы столкнулись в узком переулке, а потом вместе пошли танцевать драм-н-бейс под русские частушки, переведённые на слэнг лондонских окраин и Калифорнийского побережья. «New Fresh Punk» — это не жанр, это пинок под зад всей скучной музыке!» Концерт организуется при поддержке проекта «Апгрейд».

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