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Киновторник: «Унесённые призраками»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Весь август в Салюте погружение в фэнтезийные миры Хаяо Миядзаки. Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

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