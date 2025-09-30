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Киновторник: «Шестой игрок»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Эту киноосень сможешь начать с комедий — сентябрь посвящен фильмам братьев Уэйанс. Их комедии стали культовыми, разошлись на цитаты и плотно засели в массовой культуре. Многие называют эти фильмы «тупыми комедиями нулевых», а другие говорят, что это фильмы на все времена. «Шестой игрок» Братья Антуан и Кенни учатся в Вашингтонском университете, где являются лидерами баскетбольной команды «Хаскис». Во время очередного матча у Антуана случается сердечный приступ, и он умирает по дороге в больницу. Команда начинает разваливаться. Однако вскоре Антуан возвращается в виде призрака, чтобы помочь своему брату и друзьям.

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