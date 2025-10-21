— Вдохни этот воздух, Фестер! — Здесь пахнет, как в могиле. Вдохни холодеющий осенний воздух, кажется, что запахло приближающимся Хэллоуином — а потому настало время для октябрьских киновторников в Салюте! Раскрывай разные грани готического кино — от странностей классической семьи Аддамс до швейно-пуговичного экшена от кукольной девочки в желтом дождевике. Семейка Аддамс Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи, Гомес Аддамс — очень самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот, однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью «блудного брата»? После просмотра состоится обсуждение.