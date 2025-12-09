На улицах Екатеринбурга нет снега, поэтому тебе его покажут (красивое…). Перед Новым годом ребята из «Салюта» решили поднять тебе настроение, не совсем обычной, но все-таки классикой кино. О фильме: Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую сексуальную одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями.