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  1. Екатеринбург
  2. События

Киновторник: «С широко закрытыми глазами»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На улицах Екатеринбурга нет снега, поэтому тебе его покажут (красивое…). Перед Новым годом ребята из «Салюта» решили поднять тебе настроение, не совсем обычной, но все-таки классикой кино. О фильме: Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую сексуальную одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями.

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