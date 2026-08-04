В августе подборку фильмов составил бармен Салюта — Сеня. Приходи каждый вторник в 20:00 на просмотр фильмов вместе с другими зрителями и вкусным пивом. Четверо бывших одноклассников отправляются в поход по горам и лесам, чтобы почтить память погибшего друга. Сначала они придерживаются общепринятого маршрута, но затем решают немного прогуляться в сторону от натоптанной тропы и находят в лесу странный дом, где остаются на ночёвку.