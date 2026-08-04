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Киновторник: «Ритуал»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В августе подборку фильмов составил бармен Салюта — Сеня. Приходи каждый вторник в 20:00 на просмотр фильмов вместе с другими зрителями и вкусным пивом. Четверо бывших одноклассников отправляются в поход по горам и лесам, чтобы почтить память погибшего друга. Сначала они придерживаются общепринятого маршрута, но затем решают немного прогуляться в сторону от натоптанной тропы и находят в лесу странный дом, где остаются на ночёвку.

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