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  1. Екатеринбург
  2. События

Киновторник: «Плохой Санта»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На улицах Екатеринбурга нет снега, поэтому тебе его покажут (красивое…). Перед Новым годом ребята из «Салюта» решили поднять тебе настроение, не совсем обычной, но все-таки классикой кино. О фильме: Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. К тому же в прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вилли — злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта. Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца. После просмотра состоится обсуждение.

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