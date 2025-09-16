Эту киноосень сможешь начать с комедий — сентябрь посвящен фильмам братьев Уэйанс. Их комедии стали культовыми, разошлись на цитаты и плотно засели в массовой культуре. Многие называют эти фильмы «тупыми комедиями нулевых», а другие говорят, что это фильмы на все времена. «Очень страшное кино» Дрю разговаривает по телефону с незнакомцем, будто бы попавшим не туда, но вскоре она понимает, что её собеседник — маньяк. Дрю выбегает из дома, за ней гонится убийца, но её случайно сбивает на машине собственный отец...