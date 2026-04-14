Киновторник: «Неправильные копы»
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
На апрель запланированы абсурдные и юморные фильмы в стиле псевдодокументалистики для легких вторников. Дюк — продажный коп-меломан, в общем-то, фиговый полицейский. Торгует легкими наркотиками и пугает жителей Лос-Анджелеса. Среди его коллег в участке — сексуально озабоченный офицер, блондинка-шантажистка, семьянин с сомнительным прошлым и одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техно-музыканта. Налаженная коррупционная система дает сбой, когда случайная жертва Дюка, подстреленный и помещённый в багажник сосед, вдруг приходит в себя.
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