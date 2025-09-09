Эту киноосень сможешь начать с комедий — сентябрь посвящен фильмам братьев Уэйанс. Их комедии стали культовыми, разошлись на цитаты и плотно засели в массовой культуре. Многие называют эти фильмы «тупыми комедиями нулевых», а другие говорят, что это фильмы на все времена. «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале» Молодой афроамериканец по прозвищу Пепельница переезжает в Южный Централ к своему отцу, где редкий молодой человек доживает до 18. Парень гордится, что они с отцом почти ровесники — он старше папы всего на два года. Гордится он и бабулей, которая в свои-то преклонные годы покуривает и не стесняется крепких словечек. Вскоре Пепельница встречается со своим кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в его личном арсенале не только пистолеты и автомат, но и ядерная боеголовка советского производства — для самозащиты, разумеется. 9 сентября @mkdesu обсудит с участниками историю формирования комедийной династии Уэйанс и влияние этого жанра на культуру того времени в Киноклубе.