ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Киновторник: «Навсикая из долины ветров»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Весь август в Салюте погружение в фэнтезийные миры Хаяо Миядзаки. Будешь смотреть мультфильм про отважную девочку на страже экологии. После ядерной войны Землю постигла ужасная экологическая катастрофа. Поверхность планеты почти целиком покрывают леса, испускающие в атмосферу ядовитые споры растений. Оставшиеся в живых люди живут в зонах, ещё не покрытых лесами, и периодически сталкиваются с чудовищными насекомообразными монстрами. Долина ветров — одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Им управляет отважная принцесса Навсикая. Но мирное существование Долины ветров нарушается, когда маленькая страна сталкивается с воинственными соседями, которые стремятся воссоздать опасное оружие, способное окончательно уничтожить планету. После просмотра — Киноклуб.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста