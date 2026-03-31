Киновторник: «Мемуары гейши»
улица Толмачёва, 17
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своём искусстве. Но в сердце Сайюри теплится любовь к тому, над которым её чары не властны.
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