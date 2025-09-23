ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Киновторник: «Майор Пэйн»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Эту киноосень сможешь начать с комедий — сентябрь посвящен фильмам братьев Уэйанс. Их комедии стали культовыми, разошлись на цитаты и плотно засели в массовой культуре. Многие называют эти фильмы «тупыми комедиями нулевых», а другие говорят, что это фильмы на все времена. «Майор Пэйн» Майору никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать, ни на что другое он просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля. Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей, рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций. 23 сентября @mkdesu обсудит с участниками историю формирования комедийной династии Уэйанс и влияние этого жанра на культуру того времени в Киноклубе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста