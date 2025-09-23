Эту киноосень сможешь начать с комедий — сентябрь посвящен фильмам братьев Уэйанс. Их комедии стали культовыми, разошлись на цитаты и плотно засели в массовой культуре. Многие называют эти фильмы «тупыми комедиями нулевых», а другие говорят, что это фильмы на все времена. «Майор Пэйн» Майору никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать, ни на что другое он просто не способен. Его отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля. Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей, рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций. 23 сентября @mkdesu обсудит с участниками историю формирования комедийной династии Уэйанс и влияние этого жанра на культуру того времени в Киноклубе.