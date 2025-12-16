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  1. Екатеринбург
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Киновторник: «Мандарин»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На улицах Екатеринбурга нет снега, поэтому тебе его покажут (красивое…). Перед Новым годом ребята из «Салюта» решили поднять тебе настроение, не совсем обычной, но все-таки классикой кино. О фильме: Лос-Анджелес, канун Рождества. Только что вышедшая после недолгой отсидки чернокожая проститутка по имени Син-Ди Релла встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её дружок-сутенёр нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости Син-Ди отправляется на поиски соперницы. После просмотра состоится обсуждение.

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