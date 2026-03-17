Киновторник: «Маленькие женщины»
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
История взросления четырёх непохожих друг на друга сестёр. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.
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