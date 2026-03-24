Киновторник: «Крупная рыба»
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнает, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума.
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