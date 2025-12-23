На улицах Екатеринбурга нет снега, поэтому тебе его покажут (красивое…). Перед Новым годом ребята из «Салюта» решили поднять тебе настроение, не совсем обычной, но все-таки классикой кино. О фильме: Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него — абсолютный слух. Только будь осторожен: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить.