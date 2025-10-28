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Киновторник: «Франкенвини»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

— Вдохни этот воздух, Фестер! — Здесь пахнет, как в могиле. Вдохни холодеющий осенний воздух, кажется, что запахло приближающимся Хэллоуином — а потому настало время для октябрьских киновторников в Салюте! Раскрывай разные грани готического кино — от странностей классической семьи Аддамс до швейно-пуговичного экшена от кукольной девочки в желтом дождевике. Франкенвини Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Не желая мириться с потерей друга, мальчик возвращает питомца к жизни с помощью электрических разрядов. Когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные последствия.

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