ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Киновторник: «Евротур»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Выпускнику школы Скотту Томасу нужна помощь в изучении немецкого языка, поэтому он знакомится с жителем Германии по имени Майк и начинает с ним дружескую переписку. Причём Скотт абсолютно уверен, что Майк — это парень, и делится с ним своими переживаниями и проблемами, которые возникают у него с девушкой. Но в конце концов Скотт узнаёт, что Майк, точнее Мике — это обворожительная блондинка, которой Скотт очень понравился. И теперь он сделает всё, чтобы увидеться с Мике, даже совершит путешествие по Европе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста