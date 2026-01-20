Выпускнику школы Скотту Томасу нужна помощь в изучении немецкого языка, поэтому он знакомится с жителем Германии по имени Майк и начинает с ним дружескую переписку. Причём Скотт абсолютно уверен, что Майк — это парень, и делится с ним своими переживаниями и проблемами, которые возникают у него с девушкой. Но в конце концов Скотт узнаёт, что Майк, точнее Мике — это обворожительная блондинка, которой Скотт очень понравился. И теперь он сделает всё, чтобы увидеться с Мике, даже совершит путешествие по Европе.