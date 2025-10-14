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Киновторник: «Эдвард руки-ножницы»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

— Вдохни этот воздух, Фестер! — Здесь пахнет, как в могиле. Вдохни холодеющий осенний воздух, кажется, что запахло приближающимся Хэллоуином — а потому настало время для октябрьских киновторников в Салюте! Раскрывай разные грани готического кино — от странностей классической семьи Аддамс до швейно-пуговичного экшена от кукольной девочки в желтом дождевике. Эдвард руки-ножницы Старый и одинокий учёный создал человеческое существо. Но не успел доделать его до конца и умер. У сотворённого им молодого человека не хватает рук — вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться — подружиться с младшим сыном своей новой «мамы» и с её прекрасной дочерью.

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