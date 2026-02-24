Возраст 18+
Кино
Про событие
Великолепный водитель — при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведёт рискованную игру. Но один опасный контракт — и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего — виртуозно уходить от погони.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи