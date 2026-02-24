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Киновторник: «Драйв»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Великолепный водитель — при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведёт рискованную игру. Но один опасный контракт — и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего — виртуозно уходить от погони.

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