Великолепный водитель — при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведёт рискованную игру. Но один опасный контракт — и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего — виртуозно уходить от погони.