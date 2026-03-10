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Кино
Про событие
Занесённая снегом французская глубинка. В поместье собирается семья для встречи Рождества. Но праздник не состоится. Хозяин дома убит. 8 женщин, близких хозяину дома, начинают расследование. Каждая из них под подозрением. У каждой есть мотив для убийства. День расследования открывает многие семейные тайны, которые были под семью замками.
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