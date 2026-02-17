Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые покупатели читают на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она — «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и — невероятно забавен.