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Киновторник: «500 дней лета»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые покупатели читают на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она — «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и — невероятно забавен.

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