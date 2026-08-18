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Киновторник: «28 дней спустя»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В августе подборку фильмов составил бармен Салюта — Сеня. Приходи каждый вторник в 20:00 на просмотр фильмов вместе с другими зрителями и вкусным пивом. Группа «зелёных» экстремистов вторгается в Кембриджский центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению и, соприкоснувшись с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. 28 дней спустя вся Великобритания охвачена страшной эпидемией: многие эвакуируются, другие ищут безопасные места в надежде спастись.

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