Показ и обсуждение фильма «Девять с половиной недель». Приглашенные спикеры на кино-ринг: искусствовед Денис Ильичев и киновед Александр Ёлкин. В этом ринге не они будут биться «за» и «против» фильма , а зрители. И это будет происходить по принципу русской рулетки. «Успокойся, дурочка. Он играет с тобой, но на самом деле зависит от тебя не меньше, чем ты от него... Будем надеяться, что он играет. Если же нет...что же! Поединок есть поединок. Один подставляет щеку, другой целует. Один хочет влияния, другой требует внимания... Нет, равенства в любви нет.» «9 1/2 недель» Этот фильм преследовали неудачи. Он был снят за 10 (забавное совпадение с названием) недель 1984 года, но пост-продакшн растянулся на полтора года. В итоге премьера состоялась 14-го февраля 1986 года. В американском прокате фильм провалился из-за цензуры. Европейский зритель принял картину с восторгом. В Советском Союзе фильм стал символом эпохи. Возможно, в СССР было меньше феминистически-настроенных женщин, возможно Микки Рурк был черрртовски хорош! Мистеры Греи они такие! А, возможно, тема созависимости притягательная и зачастую нерешабельная нашла отклик в дамских сердцах. — Почему герои сделали такой выбор? — Какая тайна была в часах Джона? — Как выйти из треугольника Карпмана? — И надо-ли из него выходить?.... — Что не вошло в сценарий? — Почему фильмы проваливаются и почему потом становятся культовыми? Всё это обсудишь в воскресенье. Дресс-код в стиле 80х Приз за лучший образ В дальнейшем, ты также можешь выступить, как спикер «за» или «против» и приготовить свою речь. Напишите организаторам заранее о своем желании участвовать! По ссылке — бронь билета, оплата производится ведущему в заведении. Сбор в 15:30, чтобы можно было спокойно приобрести напитки и закуски к ним.