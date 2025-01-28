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В этот раз будешь смотреть фильм режиссёра, который знатно пошумел с другим своим произведением — «Бедные и несчастные». Слышал о таком? «Виды доброты» же поднимает вопросы морали и этики, исследует границы между добром и злом, а также пытается выяснить цену человеческим поступкам. В центре сюжета — три истории, рассказывающие о разных формах доброты и ее влиянии на жизнь людей. Как всегда, будешь смотреть и обсуждать в уютнейшей атмосфере при свечах, с чаем и вкусняшками. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в телеграм Софе: @moment_vstrechi_ekb
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