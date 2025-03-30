Это трогательная и вдохновляющая история о человеке, который родился с физическими дефектами, но нашел свое место в жизни и стал настоящим артистом цирка. В главной роли – Ник Вуйчич! Знаешь его? Это человек невероятной силы духа, который своим примером показывает, что нет ничего невозможного. Этот фильм напоминает о том, что красота и сила могут скрываться в самых неожиданных местах, и что каждый способен на большее. Наливай ароматный чай, угощайся вкусняшками, смотри короткометражку и затем обсуждай её в теплой дружеской атмосфере. Ведущая: Ви Семенихина, психолог. Запись в личные сообщения Софе в тг.