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Киноклуб с психологом: «Цирк Бабочек»

Встречи
ул. Ленина 50а - 501

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Это трогательная и вдохновляющая история о человеке, который родился с физическими дефектами, но нашел свое место в жизни и стал настоящим артистом цирка. В главной роли – Ник Вуйчич! Знаешь его? Это человек невероятной силы духа, который своим примером показывает, что нет ничего невозможного. Этот фильм напоминает о том, что красота и сила могут скрываться в самых неожиданных местах, и что каждый способен на большее. Наливай ароматный чай, угощайся вкусняшками, смотри короткометражку и затем обсуждай её в теплой дружеской атмосфере. Ведущая: Ви Семенихина, психолог. Запись в личные сообщения Софе в тг.

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