Киноклуб с психологом: «Общество мертвых поэтов»
ул. Ленина 50а - 501
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
«Мы читаем и пишем стихи не потому, что это мило. Мы читаем и пишем стихи, потому что принадлежим к человеческому роду. А человеческий род полон страсти. А медицина, юриспруденция, банковское дело – это необходимые занятия для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это то, ради чего мы живём.» (с) «Общество мёртвых поэтов» – это история о группе учеников престижной американской академии, чья жизнь меняется с приходом нового преподавателя английского языка, который призывает их думать самостоятельно, следовать своим мечтам и жить полной жизнью, «Carpe diem» – ловить момент. Под его влиянием ребята возрождают тайное общество мёртвых поэтов, где читают стихи, делятся своими мыслями и чувствами, и учатся быть самими собой, несмотря на давление общества и ожидания родителей. Но свобода самовыражения не всегда бывает легкой, и героям предстоит столкнуться с непростыми выборами и трагическими последствиями. В меню вечера пицца, игристое, ароматный чай, поп-корн и прочие вкусняшки + можешь принести с собой все, что пожелаешь. А ещё будут уютная теплая компания и красивое безопасное пространство с пледами и свечами. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в телеграм Софе: @moment_vstrechi_ekb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи