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Кинодевичник: «Иствикские ведьмы»

Встречи
Тургенева 22, каб. 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тебе тоже хочется новогоднего настроения, но ты устала от Гарри Поттера, Одного дома и, в принципе, устала? Ты не одинока. И чтобы в этом убедиться, приходи на кинодевичник — здесь ты сможешь собрать свой женский круг и наколдовать себе такое новогоднее настроение, какое захочешь. Будешь делиться историями, обсуждать решения героинь, отдыхать (в конце концов), ощущать сестринство, есть попкорн и запивать винишком под просмотр культового фильма с шикарными женщинами. Занимай место, зови с собой подруг, бери любимый напиток (здесь отсутствует пробковый сбор) и одевайся так, чтобы было удобно уютиться в плед.

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