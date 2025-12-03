Тебе тоже хочется новогоднего настроения, но ты устала от Гарри Поттера, Одного дома и, в принципе, устала? Ты не одинока. И чтобы в этом убедиться, приходи на кинодевичник — здесь ты сможешь собрать свой женский круг и наколдовать себе такое новогоднее настроение, какое захочешь. Будешь делиться историями, обсуждать решения героинь, отдыхать (в конце концов), ощущать сестринство, есть попкорн и запивать винишком под просмотр культового фильма с шикарными женщинами. Занимай место, зови с собой подруг, бери любимый напиток (здесь отсутствует пробковый сбор) и одевайся так, чтобы было удобно уютиться в плед.