Два года назад Тим Томас стал виновником страшной автокатастрофы. Сам он выжил, но из-за него погибло семь человек, включая его невесту Сару Дженсон. Прошло уже достаточно времени, но прошлое никак не отпускает героя. Тим уверен, что раз он отнял семь жизней, он должен и дать возможность жить семерым. Он бросает свою работу инженера космических станций и посвящает всего себя поискам выхода из ситуации. Для начала он жертвует часть своего легкого служащему налоговой службы, а через полгода одаривает частью своей печени работника социальной детской службы. Находит он и нуждающегося в его костном мозге мальчика, тренера по молодежному хоккею, которому просто необходима почка. Но даже после всех этих операций Тим не хочет останавливаться. Герой хочет быть уверен, что его органы попадут к хорошим людям, чье присутствие на земле необходимо. Бронь столика осуществляется по депозиту 1000р / человек Лучше забронировать столик заранее.