В самый разгар лета пройдёт турнир по стритболу 1х1 на территории исторического особняка Ставникова. Тебя ждёт зрелищная битва 16 игроков за главный приз в 30.000р и звание короля корта. В этот день баскетбол на максимум! Поэтому в здании особняка параллельно будет проводиться кибер-турнир по NBA 2K25 в формате 2х2. Для гостей будут действовать 3 лаунж зоны и фудкорт. Так же, тебя ждут конкурсы, граффити мастер-класс и розыгрыши сертификатов. Музыкальную атмосферу обеспечат DJs : SEREDA BRAIN CRISIS TROYAN BARRY