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Кекс-тур по Втузгородку

Старт от пекарни «Хлебница», пр.Ленина, 83

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Самый любимый микрорайон города начинает обратный отсчёт к своему неизбежному 100-летию. Во время экскурсии посмотришь разные кварталы, узнаешь, кто и для чего застраивал восточную окраину Свердловска, погрузишься в миры ботанов, ботаников и художников Втузгородка, узнаешь историю главной школы на районе, которую спрятали ото всех за забором. В финале пьёшь чай и ешь авторский кекс по семейному рецепту в республике Лодыгина под живой новогодней ёлкой. На маршруте предусмотрены тёплые остановки. Экскурсовод: Дмитрий Москвин - Руководитель Екбгуляем | Центра авторских экскурсий и культурных практик, кандидат политических наук, исследователь города и Урала, экскурсовод-автор. Всем будут розданы радиогиды, дан доступ в телеграм-бот и обязательное угощение.

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