Эстетический арт-вечер. Тебя приглашают на «вечер тихого безумия»: за коктейлями поговоришь о художниках, которые превратили само счастье в искусство. Обсудишь тех, для кого радость была не финальным призом, а самой жизнью. Вдохновляясь духом хиппи, вспомнишь, что искусство — это дерзкий манифест против серой рациональности. Позволишь себе быть «немного не в себе», выйти за рамки привычного и вернуть себе право на радость. Будешь рисовать яркие и эксцентричные картины акрилом на холсте. Приходи за своей порцией дофамина, вдохновением и абсолютной свободой в искусстве. Запись в тг.