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  1. Екатеринбург
  2. События

Картины счастья

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Эстетический арт-вечер. Тебя приглашают на «вечер тихого безумия»: за коктейлями поговоришь о художниках, которые превратили само счастье в искусство. Обсудишь тех, для кого радость была не финальным призом, а самой жизнью. Вдохновляясь духом хиппи, вспомнишь, что искусство — это дерзкий манифест против серой рациональности. Позволишь себе быть «немного не в себе», выйти за рамки привычного и вернуть себе право на радость. Будешь рисовать яркие и эксцентричные картины акрилом на холсте. Приходи за своей порцией дофамина, вдохновением и абсолютной свободой в искусстве. Запись в тг.

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