ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Карта желаний

улица Горького, 65

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 21+

Про событие

Кажется, пришло время исполнить твои самые смелые желания. Приходи на мастер-класс-практику «Карта желаний», где ты не просто создашь красивый коллаж, а глубоко проработаешь свои мечты и превратишь их в реальные цели. В стоимость входит: — тубус с комплектом материалов — специальные листы для создания карты желаний и практик, которые помогут лучше понять свои истинные желания; — все дополнительные материалы для работы; — легкие закуски; — лимонад или чай. Всего 10 мест, чтобы сохранить уютную атмосферу и уделить внимание каждой участнице. Если давно хочешь создать карту желаний осознанно, а не просто наклеить красивые картинки, — это именно тот формат, который поможет услышать себя и сделать первый шаг к исполнению мечты. Запись — в личных сообщениях канала в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста