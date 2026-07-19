Кажется, пришло время исполнить твои самые смелые желания. Приходи на мастер-класс-практику «Карта желаний», где ты не просто создашь красивый коллаж, а глубоко проработаешь свои мечты и превратишь их в реальные цели. В стоимость входит: — тубус с комплектом материалов — специальные листы для создания карты желаний и практик, которые помогут лучше понять свои истинные желания; — все дополнительные материалы для работы; — легкие закуски; — лимонад или чай. Всего 10 мест, чтобы сохранить уютную атмосферу и уделить внимание каждой участнице. Если давно хочешь создать карту желаний осознанно, а не просто наклеить красивые картинки, — это именно тот формат, который поможет услышать себя и сделать первый шаг к исполнению мечты. Запись — в личных сообщениях канала в тг.