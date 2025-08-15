Его картины буквально вырывают фигуры из всепоглощающего мрака. Луч света, будь то божественное сияние или свет из невидимого источника, падает на лица и предметы с осязаемой силой, подчеркивая каждую эмоцию. Свет истины, обнажающий природу во всей ее несовершенной, но глубокой красоте. Мастер приземлял религиозные сюжеты, превращая их в земные, человеческие истории. Приходи погрузиться в мир живописи Караваджо, где свет пронизан божественной благодатью, а мгла таит душевное напряжение и предчувствие смерти. Картины художника полны откровенного, шокирующего реализма в изображении насилия и страданий. В уютной эстетической мастерской Л.Л. Хабарова, под бокал вина и в мерцающем свете свечей, обсудишь трагический путь Караваджо и создашь собственный натюрморт: на черных холстах напишешь композицию с черепом, цветами и фруктами. Запись в тг.