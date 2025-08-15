Выбор редакции
Караваджо: свет, тень и кровь
Экспериментальная художественная студия Льва Хабарова, улица Пушкина, 4
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Его картины буквально вырывают фигуры из всепоглощающего мрака. Луч света, будь то божественное сияние или свет из невидимого источника, падает на лица и предметы с осязаемой силой, подчеркивая каждую эмоцию. Свет истины, обнажающий природу во всей ее несовершенной, но глубокой красоте. Мастер приземлял религиозные сюжеты, превращая их в земные, человеческие истории. Приходи погрузиться в мир живописи Караваджо, где свет пронизан божественной благодатью, а мгла таит душевное напряжение и предчувствие смерти. Картины художника полны откровенного, шокирующего реализма в изображении насилия и страданий. В уютной эстетической мастерской Л.Л. Хабарова, под бокал вина и в мерцающем свете свечей, обсудишь трагический путь Караваджо и создашь собственный натюрморт: на черных холстах напишешь композицию с черепом, цветами и фруктами. Запись в тг.
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