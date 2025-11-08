Выбор редакции
Капкейки
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 2350₽ до 2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Десерт, давно ставший классикой. Приготовишь два разных вкуса. Что тебя ждёт? Научишься делать два вида теста. Разберёшься в таких понятиях, как: ганаш, кули, кремю и компоте. Научишься делать настоящую сливочную карамель. Узнаешь, какие инструменты и инвентарь используются для приготовления десертов в домашних условиях. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Капкейк клубника-лимон, Капкейк шоколад-карамель.
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