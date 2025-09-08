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Кандинский — есть ли смысл в линиях?

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция искусствоведа Елены Белкиной. Василий Кандинский и при жизни получал от коллег разнообразные отзывы: «Простояв целых десять минут около этих «Импровизаций», ничего — абсолютно ничего, не понял… Скажите, разве же это не ужас?» «Мы относились к этюдам Кандинского сдержанно, подшучивали между собой над этими упражнениями в чистоте красок» До сих пор линии Кандинского вызывают множество споров среди ценителей и профессионалов: это мастерский трюк, попытка прославиться или гениальное изобретение? Что же такое — искусство Василия Кандинского? На лекции попробуешь разобраться как ему удалось: — достичь мировой славы; — создать новый подход к искусству; — быть популярным художником по сей день. Приходи обсудить жизнь этого необычного художника, его философию, творчество и даже любовные скандалы!

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