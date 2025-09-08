Лекция искусствоведа Елены Белкиной. Василий Кандинский и при жизни получал от коллег разнообразные отзывы: «Простояв целых десять минут около этих «Импровизаций», ничего — абсолютно ничего, не понял… Скажите, разве же это не ужас?» «Мы относились к этюдам Кандинского сдержанно, подшучивали между собой над этими упражнениями в чистоте красок» До сих пор линии Кандинского вызывают множество споров среди ценителей и профессионалов: это мастерский трюк, попытка прославиться или гениальное изобретение? Что же такое — искусство Василия Кандинского? На лекции попробуешь разобраться как ему удалось: — достичь мировой славы; — создать новый подход к искусству; — быть популярным художником по сей день. Приходи обсудить жизнь этого необычного художника, его философию, творчество и даже любовные скандалы!