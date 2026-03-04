Когда ты последний раз писал? Не печатал отчет или набирал сообщение. А именно писал? А пером и чернилами? Быть может в прошлой жизни. Окунёшься в мир, где нет клавиатуры и суеты. Мир, где тихо скрипит перо по бумаге. Где из-под твоей руки неспешно рождаются изящные буквы. Чем будешь заниматься? — макать перо в чернила и писать красивые слова. — создавать весенние аффирмации. Это будет так красиво, достойно быть поставленным в раму. — будешь замедляться, писать пером быстро ещё ни у кого не получалось. Даже у Александра Сергеевича. А если ты: пишешь как курица лапой, не умеешь рисовать, видел ручку в прошлый раз в школе, подставь своё. Каллиграфия подходит абсолютно всем. Даже если у тебя лапки. Все материалы предоставляют, захвати с собой только желание провести эстетичный вечер и создать новые нейронные связи.