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Какие технологии из Хогвартса можно было бы реализовать сейчас?

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Заглянешь в самое известное образовательное учреждение, чтобы вдосталь порассуждать: а какие фишки магического мира вполне могли бы реализовать мы, маглы. Все доходы с лекции пойду в Музей Бажова. Запись через бот в тг.

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