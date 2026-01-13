Какие технологии из Хогвартса можно было бы реализовать сейчас?
улица Малышева, 21/4
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Заглянешь в самое известное образовательное учреждение, чтобы вдосталь порассуждать: а какие фишки магического мира вполне могли бы реализовать мы, маглы. Все доходы с лекции пойду в Музей Бажова. Запись через бот в тг.
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