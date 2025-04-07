Воркшоп от автора и продюсера подкастов Виктории Головановой. 7 апреля поговоришь, как упаковать подкаст, создать обложку, найти гостей, организовать запись и продвигать свой подкаст. Сегодня подкасты — это не просто тренд, а мощный инструмент продвижения. Эксперты, предприниматели и блогеры используют аудиоформат, чтобы делиться знаниями, выстраивать доверие с аудиторией и находить новых клиентов и единомышленников. Формат камерный, с разбором идей и ответами на вопросы участников. По итогу воркшопа у каждого будет пошаговый план запуска подкаста. О спикере: Виктория Голованова — ведущая подкаста о книгоиздании «Паб книжных баб», продюсер «Литературного баттла», менеджер подкаст-фестиваля «Громче» (2022, 2023). Она помогает авторам, издателям и блогерам работать с аудиоформатом, создавать подкасты и развивать свой личный бренд.