Как запустить подкаст и не слиться на старте?
ТК Сити-центр, Проспект Ленина, 50, 3 этаж
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Воркшоп от автора и продюсера подкастов Виктории Головановой. 7 апреля поговоришь, как упаковать подкаст, создать обложку, найти гостей, организовать запись и продвигать свой подкаст. Сегодня подкасты — это не просто тренд, а мощный инструмент продвижения. Эксперты, предприниматели и блогеры используют аудиоформат, чтобы делиться знаниями, выстраивать доверие с аудиторией и находить новых клиентов и единомышленников. Формат камерный, с разбором идей и ответами на вопросы участников. По итогу воркшопа у каждого будет пошаговый план запуска подкаста. О спикере: Виктория Голованова — ведущая подкаста о книгоиздании «Паб книжных баб», продюсер «Литературного баттла», менеджер подкаст-фестиваля «Громче» (2022, 2023). Она помогает авторам, издателям и блогерам работать с аудиоформатом, создавать подкасты и развивать свой личный бренд.
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