Перформанс в пространстве галереи — момент, к которому все готовы, фотографы заряжены, зрители ждут чего-нибудь этакого. В городской среде это становится вызовом, он может шокировать. В последней лекции цикла «Стрит-арт, которого нет» поговоришь про уличные акции художников разных лет. Авторские инициативы 90-х, которые трудно представить в наши дни, самовыражение в нулевые, фестивальные практики и другие способы привлечь внимание на улице. Часть найденного автором материала будет представлена впервые. Лекцию читает исследователь Алексей Шахов. Запись через бот в тг.