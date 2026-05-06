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Как сватали телебашню и что искал банкомат

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

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Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Перформанс в пространстве галереи — момент, к которому все готовы, фотографы заряжены, зрители ждут чего-нибудь этакого. В городской среде это становится вызовом, он может шокировать. В последней лекции цикла «Стрит-арт, которого нет» поговоришь про уличные акции художников разных лет. Авторские инициативы 90-х, которые трудно представить в наши дни, самовыражение в нулевые, фестивальные практики и другие способы привлечь внимание на улице. Часть найденного автором материала будет представлена впервые. Лекцию читает исследователь Алексей Шахов. Запись через бот в тг.

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