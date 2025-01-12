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Как помогать животным

Центр города
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Фестивали

Про событие

На лекции Ольга Апазиева расскажет, как помогать братьям нашим меньшим на примере личного благотворительного проекта «Книги от Рекса». Ольга поделиться опытом сбора книг для продаж на помощь приютам «Биг Дог» и «Приют Надежды». Также будет открыт сбор книг на благотворительность на площадке в это воскресенье с 16:00 до 19:00. Вход свободный.

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