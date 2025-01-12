На лекции Ольга Апазиева расскажет, как помогать братьям нашим меньшим на примере личного благотворительного проекта «Книги от Рекса». Ольга поделиться опытом сбора книг для продаж на помощь приютам «Биг Дог» и «Приют Надежды». Также будет открыт сбор книг на благотворительность на площадке в это воскресенье с 16:00 до 19:00. Вход свободный.